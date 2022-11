Warnstreik der Metall- und Elektroindustrie - Salzgitter Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Metallindustrie Rund 3000 Metaller demonstrieren in Salzgitter für mehr Geld Von dpa | 15.11.2022, 13:25 Uhr

In Salzgitter haben am Dienstag zahlreiche Beschäftigte aus der Metall- und Elektrobranche bei neuen Warnstreik-Aktionen ihre Forderung nach acht Prozent mehr Geld untermauert. Nach Angaben der IG Metall versammelten sich etwa 3000 Menschen in der Industriestadt, um gegen das aus ihrer Sicht bislang unzureichende Angebot der Arbeitgeber zu demonstrieren.