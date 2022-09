Schule Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Rund 2000 Kinder und Jugendliche aus Ukraine mehr an Schulen Von dpa | 02.09.2022, 13:03 Uhr

An Niedersachsens Schulen sind 16.200 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gemeldet. Das sind etwa 2000 mehr als noch zum Ende des vergangenen Schuljahres, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover am Freitag mitteilte. Mehr als 15 330 Kinder und Jugendliche besuchen demnach allgemeinbildende Schulen, hinzukommen 870 an berufsbildenden Schulen.