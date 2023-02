Warnstreiks bei der Deutschen Post Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Rund 1500 Post-Beschäftigte im Warnstreik vor Gesprächsrunde Von dpa | 07.02.2023, 14:25 Uhr

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der Post haben nach Verdi-Angaben etwa 1500 Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen ihre Arbeit niedergelegt. Mit der Fortsetzung der Warnstreiks schlossen sie sich am Montag und Dienstag ihren Kolleginnen und Kollegen in mehreren anderen Bundesländern an. Betroffen gewesen sei die Auslieferung von Briefen und Paketen, hieß es am Dienstag aus der Gewerkschaft. Tags zuvor habe es außerdem neuerliche Ausstände in zwei Briefzentren gegeben.