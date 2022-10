987. Bremer Freimarkt Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Feste Rund 1,5 Millionen Besucher beim 987. Bremer Freimarkt Von dpa | 31.10.2022, 12:58 Uhr

Nach 17 Tagen ist der 987. Bremer Freimarkt am Sonntag zu Ende gegangen. Rund 1,5 Millionen Gäste haben das Volksfest in diesem Jahr besucht. „Der Freimarkt 2022 war ein Publikumsmagnet. Davon profitiert Bremen als Wirtschaftsstandort, aber auch die Schausteller, die durch die Auswirkungen der Pandemie keine einfache Zeit hatten“, sagte Senatorin Kristina Vogt am Montag. Der Bremer Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und das größte im Norden.