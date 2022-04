Polizei FOTO: David Inderlied Hildesheim Rund 120.000 Euro Schaden durch Farbschmierereien Von dpa | 17.04.2022, 16:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro ist durch Farbschmierereien an Autos und Hausfassaden in Hildesheim entstanden. Unbekannte Täter hätten am Samstag mit pinker Sprühfarbe mindestens 52 Fahrzeuge sowie diverse Fassaden von Häusern besprüht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Taten ereigneten sich im Stadtteil Hildesheimer Wald/Neuhof. Die Polizei sucht nun Zeugen.