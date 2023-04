Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Ruhrbischof Overbeck vergleicht Ukraine-Krieg mit 9/11 Von dpa | 07.04.2023, 09:38 Uhr

Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit den Terroranschlägen von 9/11 verglichen. „Der kriegerische Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine ist ein genauso tiefer Einschnitt in die Geschichte vieler Menschen und Staaten, erst recht Europas, wie es der 11. September 2001 mit den islamistischen Attentaten in den Vereinigten Staaten von Amerika war“, sagte der Ruhrbischof nach vorab verbreitetem Redetext am Freitag auf der Halde Haniel in Bottrop. „In beiden Fällen hat das Maß an Gewalt und die Art der Überfälle das Vorstellbare bei weitem überschritten.“