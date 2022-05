ARCHIV - Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Gesundheit Ruhestandslücke in der Ärzteschaft: Marburger Bund besorgt Von dpa | 21.05.2022, 01:50 Uhr

Der Ärzteverband Marburger Bund kommt am Samstag (13.00 Uhr) zu seiner zweitägigen Frühjahrs- Hauptversammlung in Bremen zusammen. Die 230 Delegierten wollen vor allem die Frage diskutieren, wie sich die Patientenversorgung sicherstellen lässt, angesichts dessen, dass in den nächsten Jahren Ärztinnen und Ärzte aus der geburtenstarken „Babyboomer“-Generation in den Ruhestand gehen. Die Versammlung findet wenige Tage vor dem Ärztetag in Bremen statt, bei dem kommende Woche auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprechen wird.