Umwelt Rückgabe von Altgeräten: Rossmann weist Vorwürfe zurück Von dpa | 22.09.2023, 14:46 Uhr | Update vor 27 Min. Drogeriemarktkette Rossmann Foto: picture alliance / Peter Kneffel/dpa up-down up-down

Die Drogeriemarktkette Rossmann hat Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zurückgewiesen, Elektro-Altgeräte nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in den Filialen zurückzunehmen. „Wir erfüllen nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern gehen sogar über diese hinaus“, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Bei Rossmann können Kundinnen und Kunden in jeder Filiale - unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche - Elektroaltgeräte zurückgeben.“ Darauf werde in den Filialen auch mit Plakaten hingewiesen, die Mitarbeiter seien entsprechend angewiesen worden. Vorgeschrieben ist die Rücknahmepflicht laut gesetzt erst ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche.