Atomkraft Rückbau in Gorleben beginnt 2024: Auftrag vergeben Von dpa | 15.08.2023, 12:45 Uhr | Update vor 15 Min. Gorleben

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat den Auftrag zur Schließung des Bergwerks Gorleben mit dem über Tage gelagerten Salz vergeben. In dem Vergabeverfahren setzte sich eine Bietergemeinschaft durch, bestehend aus den Firmen Redpath Deilmann GmbH (Dortmund) und Thyssen Schachtbau GmbH Deutschland (Mülheim an der Ruhr). Die Baustellenarbeiten können nach dem Vorliegen der bergrechtlichen Genehmigungen nach derzeitiger Terminschätzung circa Mitte 2024 beginnen, wie die BGE am Dienstag mitteilte.