Energieversorgung Rückbau-Genehemigung bis Jahresende: Kernkraftwerk Grohnde Von dpa | 27.07.2022, 14:17 Uhr

Die Genehmigung für den Rückbau des abgeschalteten Kernkraftwerks Grohnde in Niedersachsen soll voraussichtlich bis Jahresende erfolgen. Das sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover am Mittwoch. Das Kraftwerk in Südniedersachsen wurde Ende 2021 nach 36 Jahren abgeschaltet.