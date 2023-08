Jugend-Aktion Roth: Knapp 200.000 Bücher über Kulturpass verkauft Von dpa | 30.08.2023, 20:39 Uhr | Update vor 12 Min. Kulturpass Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down

Der Buchhandel in Deutschland profitiert bisher am stärksten vom Kulturpass für 18-Jährige. Fast 200.000 Bücher seien über den Kulturpass verkauft worden, der seit Mitte Juni genutzt werden kann, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Mittwochabend in Ludwiglust bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise. Auf Platz zwei lägen die Kinos. Auf sie entfielen rund 14 Prozent aller Umsätze über den Kulturpass. Diese summieren sich bisher auf mehr als vier Millionen Euro.