Wirtschaftspolitik Rot-Grün will Flächenplan für energieintensive Unternehmen Von dpa | 15.09.2023, 15:53 Uhr

Die Flächenplanung für Unternehmen, die viel Energie benötigen, soll in Niedersachsen effizienter werden. Das fordern die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen. „Wir wollen diese Unternehmen in Deutschland halten, und auch die Kommunen wollen diese Unternehmen ansiedeln“, sagte die SPD-Abgeordnete Thordies Hanisch am Freitag im Landtag und sprach von einer „Vorratsplanung“.