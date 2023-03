Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Landesregierung Rot-Grün verteidigt Aus für Förderschulen Lernen Von dpa | 22.03.2023, 13:11 Uhr

Niedersachsens Landesregierung hat das geplante Aus für die Förderschulen Lernen gegen Kritik von CDU und AfD verteidigt. „Die Förderschule Lernen wird auslaufen, und ich prognostiziere Ihnen: Sie wird auch nicht wieder eingeführt werden, nicht in fünf Jahren und auch nicht in zehn Jahren“, betonte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Hannover.