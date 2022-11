SPD und Grüne in Niedersachsen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Koalition Rot-Grün kündigt paritätisch besetztes Kabinett an Von dpa | 01.11.2022, 15:32 Uhr

SPD und Grüne in Niedersachsen wollen die künftige Landesregierung mit gleich vielen Frauen und Männern auf den Ministerposten besetzen. Das kündigten beide Parteien am Dienstag in Hannover bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags an. Die SPD soll demnach sechs Ministerien erhalten, die Grünen vier. Im Vergleich zur Vorgängerregierung würden die neuen Ministerinnen und Minister bei der Vereidigung im Schnitt vier Jahre jünger sein. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht vor einer dritten Amtszeit.