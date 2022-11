Drogeriemarktkette Rossmann Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild up-down up-down Unternehmen Rossmann und Co. rufen zum Energiesparen auf Von dpa | 21.11.2022, 12:37 Uhr

Die Landeshauptstadt Hannover und ansässige Unternehmen wie Rossmann, Tui und Volkswagen Nutzfahrzeuge rufen gemeinsam zum Energiesparen auf. „Wir benötigen eine gemeinsame Kraftanstrengung, um durch diese Krise zu kommen und für den Winter gerüstet zu sein“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Montag. Der Grünen-Politiker berichtete, dass auch die Stadt spare - so würden Heizungen in der Verwaltung gedrosselt, die Wassertemperatur in Bädern gesenkt und Fassaden teils nicht mehr beleuchtet.