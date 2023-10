Kreis Schaumburg Rohrbombe im Zigarettenautomaten: Gebäude evakuiert Von dpa | 20.10.2023, 22:00 Uhr | Update vor 30 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Zigarettenautomaten in Bad Nenndorf im Kreis Schaumburg ist am Freitag eine Rohrbombe gefunden worden. Ein Mitarbeiter der Betreiberfirma habe beim Auffüllen des Automaten einen Gegenstand mit Zündvorrichtung im Ausgabeschacht gefunden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizei stellte fest, dass es sich dabei um einen Sprengsatz handelte.