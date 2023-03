Römischer Münzschatz erstmals in Ausstellung zu sehen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Arc up-down up-down Raiffeisen-Volksbank Römischer Münzschatz erstmals in Ausstellung zu sehen Von dpa | 17.03.2023, 05:42 Uhr

Auf einem Acker mitten in Ostfriesland entdecken Sondengänger und Archäologen 96 Münzen aus der römischen Kaiserzeit - ein besonderer Fund so weit nördlich des Römischen Reiches. Nun sind die sogenannten Denare erstmals öffentlich in einer Ausstellung zu sehen.