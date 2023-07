Fortsetzung Deichbrand Rockfestival am Meer Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Musikfestival Riesenrad, Bühnen und Pool: Deichbrand Festival geht weiter Von dpa | 21.07.2023, 19:15 Uhr | Update vor 31 Min.

Beim Deichbrand Festival an der Nordsee hat das Publikum auch am zweiten Tag ausgelassen zu Rock-, Rap- und Popkonzerten gefeiert. Die rund 60.000 Festivalgäste auf dem Open-Air-Event bei Nordholz (Landkreis Cuxhaven) konnten sich am Freitagabend unter anderem noch auf Tokio Hotel und Deichkind freuen.