Verteidigungsminister Pistorius besucht Panzer-Ausbildung Foto: Carsten Hoffmann/dpa up-down up-down Rüstungsindustrie Rheinmetall: Marder-Panzer werden Ende März geliefert Von dpa | 20.02.2023, 18:29 Uhr

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat bekräftigt, dass sein Kontingent an Schützenpanzern des Typ Marders für die Ukraine ohne Verzögerung ausgeliefert wird. „Es ist abgemacht, Ende März zu liefern. Sie stehen hier schon fertig“, sagte Vorstandschef Armin Papperger am Montag in Unterlüß in Niedersachsen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, der Ukraine insgesamt 40 Schützenpanzer zu überlassen. Davon sollen 20 aus den Beständen der Bundeswehr kommen, 20 weitere von Rheinmetall geliefert werden.