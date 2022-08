ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Verden Restaurant-Gäste mit Softair-Pistole bedroht Von dpa | 11.08.2022, 17:32 Uhr

Ein 21-Jähriger hat nach Polizeiangaben mehrere Gäste eines Restaurants in Verden mit einer Softair-Pistole bedroht. Der Mann habe am Mittwochabend unter Drogeneinfluss auf die Gäste gezielt, dabei Hasstiraden gegen Deutschland und die USA geäußert und Straftaten angedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Polizisten nahmen den 21-Jährigen, der erst zwei Tage zuvor aus den USA nach Deutschland eingereist war, in Gewahrsam. Am Donnerstag wurde der Mann den Angaben zufolge auf Antrag des Gesundheitsamtes in eine Psychiatrie eingewiesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Laut Polizei sah die Softair-Waffe einer echten Pistole sehr ähnlich, war aber grundsätzlich ungefährlich.