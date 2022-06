Schallplatten vom Schriftsteller Erich Maria Remarque werden ausgestellt. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Ausstellung Remarque-Zentrum: Plattensammlung des Schriftstellers Von dpa | 22.06.2022, 14:02 Uhr

Ob Fred Astaire, Johann Sebastian Bach, die Beatles oder der Geiger Helmut Zacharias - die Schallplattensammlung des in Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque war über Genres und Interpreten hinweg bunt gemischt. Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in der Heimatstadt des 1970 gestorbenen weltberühmten Schriftstellers („Im Westen nichts Neues“) will nun nach und nach diese Sammlung für Besucher erlebbar machen. Mehrere Hundert Schellack- und Vinyl-Platten seien dazu digitalisiert worden, ebenso Hintergrundinformationen zu den Aufnahmen, teilte das Remarque-Friedenszentrum am Mittwoch mit.