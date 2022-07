ARCHIV - Eine Frau bedient das Online-Steuerportal Elster. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Finanzen Rekordsteuereinnahmen für Niedersachsen im ersten Halbjahr Von dpa | 29.07.2022, 16:03 Uhr

Das Land Niedersachsen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 17 Milliarden Euro Steuern eingenommen und damit 3,79 Milliarden Euro oder 28,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021. Die Steuereinnahmen in Niedersachsen sprudelten so üppig wie nie, teilte der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen am Freitag unter Berufung auf aktuelle Finanzdaten des Bundesfinanzministeriums mit. Das Finanzministerium in Niedersachsen bestätigte die Zahlen.