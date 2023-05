Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolfsburg Reißzwecken im Sandkasten: Polizei ermittelt Von dpa | 30.05.2023, 13:05 Uhr

In einem Sandkasten vor einem Wolfsburger Wohnhaus sind Reißzwecken entdeckt worden. Eine Anwohnerin habe die Polizei über den Fund informiert, teilten die Beamten am Dienstag mit. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte unzählige Reißzwecken zwischen Sonntagabend und Montagmittag in den Sandkasten im Stadtteil Teichbreite geschüttet haben.