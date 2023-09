Tourismus Reisesommer bringt Tui noch nicht ganz aufs Vorkrisenniveau Von dpa | 19.09.2023, 09:38 Uhr | Update vor 28 Min. Tui Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Krise hat dem Touristikkonzern Tui im Sommer noch nicht ganz so viele Gäste beschert wie vor der Pandemie. Die Buchungen lägen zwar 5 Prozent höher als im Jahr 2022, aber noch 4 Prozent niedriger als 2019, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hannover mit. Ohne Ereignisse wie die Waldbrände auf Rhodos hätte der Konzern seine Erwartungen übertroffen, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel. Dennoch sieht er den Reisekonzern auf Kurs zu seinem Gewinnziel für das zu Ende gehende Geschäftsjahr bis Ende September.