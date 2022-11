Reinigungsarbeiten nach Leck an Erdölaufbereitungsanlage Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Umwelt Reinigungsarbeiten nach Leck an Erdölanlage laufen Von dpa | 25.11.2022, 13:35 Uhr

Nachdem an einem Leck an einer Erdölaufbereitungsanlage in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim Öl ausgelaufen ist, laufen die Reinigungsarbeiten. Neben Reinigungstrupps sei auch ein Bodengutachter vor Ort, um Proben von dem verschmutzten Gelände zu nehmen, sagte ein Sprecher des Anlagenbetreibers Wintershall Dea. Das Erdreich, das mit dem Erdöl verschmutzt ist, soll entsorgt werden. Die Arbeiten sollten noch mehrere Tage dauern. Wie es zu dem Leck kam, wird noch ermittelt.