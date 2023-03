Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Gerichtsurteil Reichsbürger aus Niedersachsen muss in Psychiatrie Von dpa | 06.03.2023, 13:14 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die unbegrenzte Unterbringung eines so genannten Reichsbürgers aus Niedersachsen in der Psychiatrie bestätigt. Das oberste deutsche Strafgericht in Karlsruhe verwarf in diesem Punkt die Revision des Mannes gegen ein Urteil des Landgerichts Oldenburg vom September 2022.