Osnabrück Reh verursacht Unfall: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 14.07.2023, 07:13 Uhr

Bei dem Versuch, einem Reh auszuweichen, ist am Freitagmorgen in Bippen (Landkreis Osnabrück) ein männlicher Autofahrer schwer verletzt werden. Der Mann hat laut Polizeiinformationen bei dem Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Reh zu vermeiden, die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin prallte er gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften aus seinem Auto befreit werden. Der Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.