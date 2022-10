Regenwetter Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Regnerische Aussichten in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 13.10.2022, 07:49 Uhr

In Niedersachsen und Bremen wird es am Donnerstag stark bewölkt und regnerisch. Nur vom Harz bis zum Wendland ist es sonnig und bis zum Abend auch meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen im Oberharz bei 11 Grad, im restlichen Gebiet zwischen 13 Grad und 16 Grad. In der Nacht zum Freitag lockert sich der Regen bei Tiefstwerten von 8 bis 12 Grad kurzzeitig auf und es kommt nur noch zu einzelnen Schauern.