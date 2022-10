Enercity Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv up-down up-down Cyberattacke Regionalversorger Enercity von Hackerangriff betroffen Von dpa | 26.10.2022, 19:10 Uhr

Der in Hannover ansässige Regionalversorger Enercity ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Der Kundenservice sei nur eingeschränkt verfügbar, nicht alle IT-Systeme seien vollumfänglich nutzbar, so dass es zu kleineren Einschränkungen kommen könne, hieß es am Mittwoch auf der Webseite.