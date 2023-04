Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down Alfeld Regionales Versorgungszentrum erhält Patientenmobil Von dpa | 24.04.2023, 16:42 Uhr

Das Regionale Versorgungszentrum (RVZ) Leinebergland in Alfeld (Landkreis Hildesheim) erhält ein neues Patientenmobil. Das Fahrzeug soll zunächst Patienten und später auch Besucher zum Medizinischen Versorgungszentrum bringen und wieder abholen, wie das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung am Montag mitteilte. Niedersachsens Regionalministerin Wiebke Osigus (SPD) übergab am Montag einen Förderbescheid in Höhe von 168.720 Euro an den Alfelder Bürgermeister.