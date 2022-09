Andreas Bovenschulte Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Landtagswahl Regierungsparteien SPD und Grüne küren Spitzenkandidaten Von dpa | 10.09.2022, 02:49 Uhr

Neun Monate vor der Landtagswahl in Bremen legen die größten Regierungsparteien SPD und Grüne bei Parteitagen am Samstag ihre Spitzenkandidaturen fest. Für die Sozialdemokraten soll am 14. Mai 2023 Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Regierungsmacht verteidigen. Bündnis 90/Die Grünen wollen Umweltsenatorin Maike Schaefer an die Spitze ihrer Wahlliste setzen.