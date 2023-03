Biber Foto: Felix Heyder/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Regierungsfraktionen wollen Biber-Monitoring aufbauen Von dpa | 21.03.2023, 13:15 Uhr

Niedersachsens Regierungsfraktionen SPD und Grüne wollen ein Biber-Monitoring umsetzen. Modellregionen an Elbe, Ems und Leine, die bereits mehrjährige Erfahrungen im Umgang mit den Nagern vorweisen, könnten Schwerpunktregionen für Beratungsstellen werden, heißt es in einem Antrag der beiden Fraktionen, der am Dienstag von den Grünen vorgelegt wurde und am Donnerstag in den Landtag eingebracht wird. Es ist die erste Beratung des Antrags, für einen Beschluss ist eine weitere Beratung notwendig.