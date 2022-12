Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Kriegsfolgen Regierungschef Weil: Dieses Jahr mehr Flüchtlinge als 2015 Von dpa | 06.12.2022, 13:34 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zufolge sind in diesem Jahr bereits mehr Flüchtlinge ins Land gekommen als während der Migrationskrise im Jahr 2015. Inzwischen liege die Zahl in Niedersachsen bei mehr als 130.000 Geflüchteten, davon rund 110.000 aus der Ukraine. Auch die Zahl der Geflüchteten aus anderen Ländern steige, sagte der SPD-Politiker. „Das sind insgesamt deutlich mehr als 2015 zur gleichen Zeit.“ Damals hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) rund 102.000 Flüchtlinge in Niedersachsen registriert.