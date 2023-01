Stephan Weil (SPD) Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbilld up-down up-down Regierung Regierungschef Weil: Demokraten müssen Hass bekämpfen Von dpa | 29.01.2023, 17:00 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am 90. Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten dazu aufgerufen, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Man dürfe sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, warnte der SPD-Politiker am Sonntag in Hannover. Immer wieder zeigten auch hierzulande Menschen offen ihre Ablehnung gegenüber demokratischen Institutionen und Repräsentanten.