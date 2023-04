Ministerpräsident Weil besucht Milchviehhof Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Agrar Regierungschef Weil arbeitet in Milchviehbetrieb mit Von dpa | 26.04.2023, 17:15 Uhr

In einem Milchviehbetrieb im Landkreis Osnabrück hat am Mittwoch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mitgearbeitet. Der Regierungschef besuchte den Betrieb Westrup-Koch in Bissendorf, um sich unter anderem über die Herausforderungen der Milchviehwirtschaft zu informieren. Der Hof Westrup-Koch war im vergangenen Dezember zum besten Milcherzeuger des Bundeslandes gekürt worden. Der Betrieb erhielt für besonders nachhaltiges Wirtschaften den Preis goldene Olga der Landesvereinigung Milchviehwirtschaft Niedersachsen. Deutschlandweit ist Niedersachsen nach Bayern das wichtigste Erzeugerland von Milch.