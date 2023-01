Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Justizministerium Regierung will keine Extremisten im Schöffenamt Von dpa | 16.01.2023, 12:28 Uhr

Schöffen haben in Hauptverhandlungen von Strafprozessen das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. Alle fünf Jahre werden neue Kandidaten in das wichtige Ehrenamt gewählt. Die rot-grüne Landesregierung will verhindern, dass Verfassungsfeinde darunter sind.