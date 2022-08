Regentropfen sind auf einem Blatt zu sehen. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Agrar Regenfälle bringen nur wenig Entlastung für Landwirte Von dpa | 01.08.2022, 15:40 Uhr

Die jüngsten Regenfälle in Niedersachsen haben den Landwirten nur geringe Entlastung gebracht. Zahlen für das jüngste Wochenende gebe es noch nicht, sagte Ekkehard Fricke, Experte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, am Montag in Hannover. Die vom Deutschen Wetterdienst herausgegebene Übersicht reiche immer von Dienstag bis Dienstag. In der vorangegangenen Woche sei zumindest in vielen Regionen im Westen und im Norden Niedersachsens so viel Niederschlag gefallen, dass die Wochenverdunstungsraten aufgefangen worden seien. „Aber in anderen Bereichen Niedersachsens, in der Mitte, im Osten und im Süden, war es deutlich zu wenig, da ist fast nichts angekommen.“