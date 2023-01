Regen Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochwasservorhersagezentrale Regenfälle lassen Flusspegel in Niedersachsen ansteigen Von dpa | 13.01.2023, 07:52 Uhr

Nach anhaltenden Regenfällen können in Teilen von Niedersachsen die Pegel einiger Flüsse in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) teilte auf Anfrage mit, dass in den kommenden Tagen etwa für den Osnabrücker Raum bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vorhergesagt sind. Für Staulagen des Harzes werden bis zu 30 Liter pro Quadratmeter erwartet.