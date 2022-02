Sturmtief Antonia FOTO: Hauke-Christian Dittrich Niedersachsen Regen überflutet Grundstücke: Viele Feuerwehreinsätze Von dpa | 21.02.2022, 08:48 Uhr | Update vor 3 Std.

Anhaltende Regenfälle infolge des Sturmtiefs „Antonia“ haben für mehrere Einsätze der Feuerwehren im Nordwesten Niedersachsens gesorgt. Der Regen habe bereits ab dem Sonntag viele Gräben deutlich anschwellen lassen, sagte ein Feuerwehrsprecher im Landkreis Ammerland am Montag. Mehrere tiefer gelegenen Grundstücke und Häuser seien dadurch am Abend und in der Nacht zum Montag überspült worden. Die Feuerwehren setzten Pumpen ein. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz. Besonders in Bad Zwischenahn habe es wegen des vielen Regens Einsätze gegeben. Wie viele genau, war zunächst nicht klar.