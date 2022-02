Sturmtief Antonia - Niedersachsen FOTO: Hauke-Christian Dittrich Niedersachsen Regen lässt Flüsse anschwellen: Ferienhaussiedlung überspült Von dpa | 22.02.2022, 15:33 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Winterstürme sind abgezogen, doch das Wasser bleibt: Nach dem Regen der vergangenen Tage schwellen nun Gräben und Flüsse in Teilen Niedersachsens deutlich an. In Ostfriesland musste die Feuerwehr zu einer überspülten Ferienhaussiedlung ausrücken.