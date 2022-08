Logo des VDR Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Reederverband: Auftragsbücher für LNG-Tanker sind voll Von dpa | 29.08.2022, 13:19 Uhr

Das steigende Interesse an Flüssigerdgas (LNG) hat auch die Nachfrage nach entsprechenden Tankschiffen in die Höhe getrieben. „Da der Exportmarkt von Flüssiggas sich positiv entwickelt, sind auch die Auftragsbücher für den Bau solcher Tanker voll“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Montag). Derzeit gebe es weltweit rund 500 LNG-Tanker, die große Mengen LNG transportieren könnten. „Im Juli standen 255 LNG-Tanker in den Orderbüchern, die in den nächsten Jahren geliefert werden sollen. Das ist also mehr als die Hälfte der bislang existierenden Flotte.“