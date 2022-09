Klaus Wichmann Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Rederecht: Staatsgerichtshof gibt AfD-Abgeordnetem Recht Von dpa | 14.09.2022, 16:48 Uhr

In einem Streit um das Rederecht im Landtag hat der niedersächsische Staatsgerichtshof dem AfD-Abgeordneten Klaus Wichmann Recht geben. Demnach darf fraktionslosen Abgeordneten im Landtag das Rederecht in einer Aktuellen Stunde nicht grundsätzlich verweigert werden, wie der Staatsgerichtshof am Mittwoch mitteilte. Im konkreten Fall sahen die Richter die Abgeordnetenrechte des AfD-Mannes verletzt, da ihm der Landtag in einer Aktuellen Stunde am 14. Dezember 2021 eine beantragte Redezeit nicht zugestand.