Verwaltungsgericht Rechtsextreme Chatinhalte - Soldat klagt gegen Entlassung Von dpa | 09.11.2022, 08:58 Uhr

Die Klage eines Bundeswehrsoldaten wird am Mittwoch am Verwaltungsgericht Hannover verhandelt. Der Soldat war im Januar 2021 von der Bundesrepublik Deutschland fristlos entlassen worden, wogegen er klagt. Laut Mitteilung des Verwaltungsgerichts von Dienstagabend soll er rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe geteilt haben.