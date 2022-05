ARCHIV - Daniela Behrens (SPD) spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg Sozialministerium Rechtsanspruch auf Gewaltschutz von Frauen voranbringen Von dpa | 06.05.2022, 15:42 Uhr

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens hat den Bund aufgefordert, den angekündigten Rechtsanspruch auf Schutz von Frauen vor Gewalt „mit Hochdruck“ voranzutreiben. „Das Thema darf einfach nicht auf die lange Bank geschoben werden“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag zum Runden Tisch „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ von Bund, Ländern und Kommunen. „Wenn eine Frau täglich in Angst vor Gewalt durch den Partner leben muss, im eigenen Zuhause nicht mehr sicher ist, braucht sie Hilfe und Schutz. Das muss einfach selbstverständlich sein“, unterstrich Behrens.