Razzia gegen Reichsbürger-Szene Razzia Rechte Terrorgruppe: Festnahmen in Niedersachsen Von dpa | 07.12.2022, 12:16 Uhr

Beim Vorgehen gegen eine mutmaßliche terroristische Gruppierung aus der Reichsbürger-Szene sind nach Angaben des Generalbundesanwaltes auch drei Personen in Niedersachsen festgenommen worden. Die Festnahmen seien in den Landkreisen Hildesheim und Peine sowie der Region Hannover erfolgt, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit.