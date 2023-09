Finanzen Rechnungshof warnt vor weiter steigenden Kommunen-Schulden Von dpa | 28.09.2023, 12:53 Uhr | Update vor 13 Min. Landesrechnungshof Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Landesrechnungshof zeigt sich besorgt, weil sich die niedersächsischen Kommunen im vergangenen Jahr trotz Rekordeinnahmen weiter verschuldet haben. Die Gesamtverschuldung der Kommunen stieg bis Ende 2022 auf 13,9 Milliarden Euro an, wie die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs, Sandra von Klaeden, am Donnerstag in Hannover sagte. Ein Jahr zuvor hatten sich die Schulden noch auf rund 13 Milliarden Euro summiert.