Einkommen Reallöhne um 4,5 Prozent gesunken Von dpa | 27.04.2023, 12:09 Uhr

Die Löhne der Menschen in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr deutlich langsamer gestiegen als die Preise. Zwar legten die Löhne 2022 nominal im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent zu, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, allerdings stiegen die Preise um 6,8 Prozent. Die Kaufkraft war also geringer: Obwohl die Menschen mehr Geld bekamen, konnten sie dafür weniger einkaufen. Die sogenannten Reallöhne, die die gestiegenen Preise berücksichtigen, gingen um 4,5 Prozent zurück. Nach Angaben des Statistikamts ist das der mit Abstand stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 2008.