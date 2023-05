Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Reaktivierung von Bahnstrecken: 27 Vorschläge eingereicht Von dpa | 19.05.2023, 12:44 Uhr

Kommunen in Niedersachsen haben insgesamt 27 Bahnstrecken oder Streckenabschnitte für eine mögliche Reaktivierung eingereicht. Das teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover am Freitag mit. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.