Terrorismus Razzia gegen IS-Finanznetzwerk auch in Hamburg, Kiel, Bremen Von dpa | 31.05.2023, 12:28 Uhr

Bei der bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sind auch in Hamburg, Bremen und Kiel Objekte durchsucht worden. Die am Mittwochmorgen mit Unterstützung der Landeskriminalämter vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse des Hanseatischen Oberlandesgerichts dienten der Sicherstellung von Beweismitteln, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, Liddy Oechtering, der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt gehe es im Norden um 22 Verfahren, davon 13 in Hamburg, 7 in Bremen und 2 in Kiel. „Haftbefehle wurden nicht vollstreckt“, sagte Oechtering.