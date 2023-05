Drogenhandel Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Razzia bei Clan: Geld und Heroin beschlagnahmt, Haftbefehle Von dpa | 11.05.2023, 21:53 Uhr

Bei einer Razzia gegen kriminelle Angehörige einer Großfamilie in Niedersachsen hat die Polizei über ein Kilogramm Heroin und eine fünfstellige Summe Bargeld beschlagnahmt. Gegen neun Männer im Alter von 30 bis 56 Jahren und eine 51 Jahre alte Frau erließ das Amtsgericht Hildesheim Untersuchungshaftbefehle, wie die Polizei in Hannover am Donnerstag mitteilte. Zwei Haftbefehle wurden gegen eine engmaschige Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.